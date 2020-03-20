2020-03-20T14:52:43+03:00
Общество

Учащихся детских школ искусств Брянска переведут на "удаленку"

Из дома можно будет зайти даже в библиотеку
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Брянские школы искусств уходят на каникулы.Брянские школы искусств уходят на каникулы.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В брянских учреждениях культуры ввели ограничительные меры из-за коронавируса. Руководителям отправили соответствующие приказы, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, в детских школах искусств не будут устраивать никаких массовых событий. Воспитанникам и творческим коллективам запретили выезды в другие города, регионы и страны. Также временно приостановят работу различные творческие клубы и самодеятельные коллективы.

На входе в культурные учреждения у всех меряют температуру.

- Для обучающихся детских школ искусств весенние каникулы начнутся с 20 марта и продлятся до 1 апреля, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Со 2 по 12 апреля воспитанники также временно не будут ходят в учреждения. В это время они будут заниматься на дому. Организация перевода на дистанционную форму обучения или индивидуальные учебные планы прорабатывается.

Такие меры вводят до "нормализации эпидемиологической ситуации". Ограничения ввели и в библиотеках. При этом в них можно будет "зайти" из дома: доступ к информационным ресурсам обеспечат через интернет.

Напомним, во вторник, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса на Брянщине ввели режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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