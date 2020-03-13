2020-03-13T12:35:41+03:00
Происшествия

Дело скандальной брянской клиники "Медлайф" передали в Чувашию

Расследование продолжается
Мария Дедкова
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Максим Левин рассказал о борьбе с экономической преступностью и коррупцией в прошлом году.Максим Левин рассказал о борьбе с экономической преступностью и коррупцией в прошлом году.Фото: Мария Дедкова
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В деле скандальной брянской клиники "Медлайф" пока нельзя поставить точку. Об этом рассказал на брифинге начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД Максим Левин.

Как оказалось, сеть клиник работала в нескольких регионах страны, в том числе и в Брянской области. Дела решили объединить в одно. Теперь оно находится на контроле центрального аппарата МВД. На данный момент расследование ведут в Чувашии. В начале этого года правоохранители завели дополнительное уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества". Как рассказал Максим Левин, что брянские полицейские оказывают содействие в следствии. Но пока до суда еще далеко. Напомним, пострадавшими от действий клиники "Медлайф" признали больше 500 брянцев.

По мнению следователей, работники учреждения вводили в заблуждение пациентов. Здесь ставили несуществующие диагнозы и предлагали дорогостоящие процедуры, которое сводились к массажу, лечению пиявками и биологически активными добавками.

На брифинге Максим Левин рассказал также о других громких экономических преступлениях прошлого года: взятках в Брянском областном казачьем институте, взятках в администрации Володарского района, "чернобыльских" аферах и других.

По данным УЭБиПК УМВД России по Брянской области, в прошлом году выявили 554 экономических преступления, что почти на 40% больше, чем в 2018-м. К уголовной ответственности привлекли 341 человека. Вернуть удалось 1,3 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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