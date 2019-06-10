Бывших руководителей и работников брянского казачьего института осудили за взятки

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-10T11:51:27+03:00

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Бывших руководителей и работников Брянского областного казачьего института технологий и управления осудили за получение взяток. К уголовной ответственности привлекли экс-директора института, ее заместителя, специалиста по учебно-воспитательной работе и секретаря. Правоохранители смогли доказать 47 эпизодов получения взяток группой лиц по предварительному сговору, 13 эпизодов мелкого взяточничества и 20 эпизодов – посредничества во взяточничестве.

- В суде установили, что в институте с 2016-го по 2018 годы брали незаконную плату за успешную сдачу экзаменов и зачетов с некоторых студентов, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – При этом ученики не проходили испытаний. Размер взяток был от трех тысяч рублей до 136 тысяч рублей. Общая сумма вознаграждений составила больше двух миллионов рублей.

Бывшая директор института получила 4,5 года колонии общего режима, ее заместитель 3 года 2 месяца колонии общего режима. Виновные должны заплатить штраф – по два миллиона рублей каждая. В течение пяти лет женщины не имеют права заниматься образовательной деятельностью.

Методист и секретарь получили условные сроки и штрафы 272 и 400 тысяч рублей соответственно. Они также не смогут работать в сфере образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU