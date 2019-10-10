2019-10-10T14:56:12+03:00
Происшествия

Осужденный за смертельное ДТП у Сельмаша Сергей Дзюбо приехал в колонию-поселение

Отбывать наказание он будет в Сураже
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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Осужденный за смертельное ДТП у остановки «Сельмаш» на проспекте Московском Сергей Дзюбо прибыл в колонию-поселение в Сураже. Как удалось узнать «Комсомольской правде» в Брянске», он начал отбывать назначенное ему наказание в четверг, 10 октября.

Напомним, после долгих разбирательств виновным в смертельной автоаварии признали Сергея Дзюбо. Он получил шесть лет колонии-поселения. Суд на два года лишил его водительских прав.

Адвокаты осужденного пытались обжаловать приговор, но апелляцию не удовлетворили. 13 сентября вердикт вступил в законную силу.

Смертельная авария случилась еще в июне 2014 года. Автомобиль «Инфинити» ехал по проспекту Московскому в сторону Мясокомбината со скоростью больше 128 километров в час. В машине находились Олеся Сивакова и Сергей Дзюбо. При приближении к перекрестку с улицей Менжинского водитель не притормозил и попытался проехать его на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с автомобилем «Додж», который в это время поворачивал налево на «зеленый».

От удара водитель «Инфинити» потерял контроль над машиной, она вошла в неуправляемый занос и вылетела через газон на разделительной полосе на встречную полосу. А потом заехала на остановку «Завод Сельмаш». На остановке стояли люди. 15-летняя девушка и 25-летний молодой человек погибли на месте автоаварии. Еще один пешеход получил тяжелые травмы.

Пять лет потребовалось, чтобы выяснить, кто был на рулем «Инфинити», и поставить точку в громком уголовном деле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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