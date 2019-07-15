2019-07-15T18:34:02+03:00
Происшествия

Виновником смертельного ДТП на проспекте Московском в Брянске признали Сергея Дзюбо

Он получил шесть лет колонии-поселения
Марина АНТОНОВА
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15 ноября 2018 года следователи получили заключение новых экспертиз.15 ноября 2018 года следователи получили заключение новых экспертиз.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Виновником смертельного ДТП на проспекте Московском в Брянске, которое произошло еще в 2014 году, признали Сергея Дзюбо. Обвинительный приговор вынесли в понедельник, 15 июля, в Фокинском районном суде. 33-летний Сергей Дзюбо получил шесть лет колонии-поселения. На два года осужденного лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.

В суде установили, что 9 июня 2014 года в 23 часа 38 минут автомобиль «Инфинити» ехал по проспекту Московскому в сторону Мясокомбината со скоростью больше 128 километров в час. При приближении к перекрестку с улицей Менжинского водитель не притормозил и попытался проехать его на красный сигнал светофора. В итоге иномарка столкнулась с автомобилем «Додж», который поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора.

От удара водитель «Инфинити» потерял контроль над машиной, она вошла в неуправляемый занос и вылетела через газон на разделительной полосе на встречную полосу. А потом заехала на остановку «Завод Сельмаш». На остановке стояли люди. 15-летняя девушка и 25-летний молодой человек погибли на месте автоаварии. Еще один пешеход получил тяжелые травмы.

Несколько лет громкое уголовное дело ходило по судам разных инстанций. В 2015 году виновной признали Олесю Сивакову, которая также находилась в «Инфинити». Ей также назначили шесть лет колонии-поселения. Осужденная утверждала, что за рулем находился ее приятель – Сергей Дзюбо. В январе 2016-го Сивакову оправдали. Спустя еще три года – в марте 2019 года новым обвиняемым по уголовному делу стал Сергей Дзюбо. Против него нашлись свидетели. Кроме того, полицейские получили результаты дополнительных экспертиз.

- 15 ноября 2018 года следователи получили заключение комплексной судебно-медицинской медико-криминалистической автотехнической экспертизы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Согласно ее выводам, в момент ДТП в салоне автомобиля «Инфинити» мужчина находился за рулем транспортного средства на переднем левом сиденье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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