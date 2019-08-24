2019-08-24T19:47:59+03:00
Общество

«Свенская ярмарка-2019» в Брянске: на Андреевский луг пришли 120 тысяч гостей

Праздник прошел в субботу, 24 августа
Марина АНТОНОВА
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Главные ворота "Свенской ярмарки-2019" открыла официальная делегация.Главные ворота "Свенской ярмарки-2019" открыла официальная делегация.Фото: Мария Дедкова
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В субботу, 24 августа, у стен Свенского монастыря по традиции прошла «Свенская ярмарка-2019» в Брянске. На Андреевский луг приехали около трех тысяч участников и 120 тысяч гостей. Среди них - представители Белоруссии, Украины, Киргизии, Приднестровья и 16 российских регионов, сообщают в пресс-службе областного правительства.

Каждый район старался оригинально оформить свое подворье. Фото: Мария Дедкова

Каждый район старался оригинально оформить свое подворье.Фото: Мария Дедкова

Открыл ярмарку победитель прошлого года – Брянский район. Символический рушник с названиями районов и городов Брянской области пронесли по ярмарке. В этом году отмечали 75-летие со дня образования Брянской области.

В этом году ярмарку посвятили 75-летию Брянской области. Фото: Мария Дедкова

В этом году ярмарку посвятили 75-летию Брянской области.Фото: Мария Дедкова

На ярмарке представили итоги совей работы районы области: каждый встречал гостей на подворьях. На празднике определили лучшее подворье: первое место занял Старобудский район, второе – Климовский, третье – Унечский. Свою продукцию демонстрировали ведущие брянские предприятия.

На ярмарке предприятия показывали продукцию, а фермеры - нынешний урожай. Фото: Мария Дедкова

На ярмарке предприятия показывали продукцию, а фермеры - нынешний урожай.Фото: Мария Дедкова

На главной сцене выступали Александр Добронравов, артисты Брянской областной филармонии, вокального ансамбля «Созвучие» и творческие коллективы из Курска, Луганска и Могилева.

На «Свенской ярмарке-2019» во второй раз прошел Кубок губернатора по самбо. В самой престижной весовой категории победу одержал наш земляк Артем Осипенко.

Одной из тем «Свенской ярмарки-2019» в Брянске стала реализация национальный проектов. На площадке «Образование» гостей встречал робот Пересвет. Ребята могли записаться в детский технопарк «Кванториум», который откроется в сентябре, и в «Сириус».

На площадке "Образование" гостей встречал робот Пересвет. Фото: Мария Дедкова

На площадке "Образование" гостей встречал робот Пересвет.Фото: Мария Дедкова

На площадке «Демография» женщины старшего поколения могли записаться на курсы переподготовки, чтобы освоить новые навыки или профессию. На площадке «Здравоохранение» предлагали измерить рост, вес, артериальное давление, сдать кровь для анализа на содержание глюкозы и холестерина, пройти диагностику на ВИЧ, флюорографию или маммографию.

На ярмарке работал «Театральный бульвар», «Умный город», «Жилье и городская среда», «Мир развлечений», «Живые традиции Брянщины» и другие познавательные и развлекательные площадки.

На ярмарке кроме привычных площадок были и оригинальные, например, "Городская среда". Фото: Мария Дедкова

На ярмарке кроме привычных площадок были и оригинальные, например, "Городская среда".Фото: Мария Дедкова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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