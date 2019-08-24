Брянский самбист Артем Осипенко выиграл схватку с белорусом на «Свенской ярмарке-2019»

СЕГОДНЯ 19:13 2019-08-24T19:13:21+03:00

Наш земляк вышел на татами против Юрия Рыбака

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На «Свенской ярмарке-2019» прошел II открытый Кубок губернатора Брянской области по самбо. Вел соревнования и комментировал поединки старший тренер мужской сборной команды региона Сергей Портнов. На татами встретились команды России и Белоруссии, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В весовой категории больше 100 килограммов сразились брянский самбист Артем Осипенко и титулованный белорусский спортсмен Юрий Рыбак. Они и раньше встречались на турнирах, но чаще побеждал наш земляк. Удача улыбнулась ему и на этот раз.

Гости ярмарки увидели и женское самбо. В весе до 80 килограммов состязались Светлана Тимошенко из Белоруссии и победительница среди юниоров Анна Жижина. Схватка закончилась вничью.

На соревнованиях прошли четыре боя по спортивному самбо и один – по боевому. Показательные выступления по спортивной акробатике устроили воспитанники двух брянских спортивных школ. Зрители увидели выступления по карате и турнир по восточному боевому единоборству.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» прошла на Андреевском лугу в субботу, 24 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU