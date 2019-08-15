В Брянске ограничат движение и парковку на время «Яблочного спаса»

В Брянске на время проведения фестиваля «Яблочный спас» ограничат движение и парковку. Проехать и оставить машину нельзя будет с 00.00 до 17.00 18 августа в районе площади Воинской славы.

Исключение сделают только для машин оперативных служб.

Напомним, в этот день брянцы смогут отведать 10-метровый яблочный пирог и другие блюда, приготовленные из фермерских продуктов.

Также на фестиваль в Брянск приедет известный путешественник Федор Конюхов, сообщают организаторы.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится праздник «Доброго кино». В наш город приедут авторы студии «Союзмультфильм».

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