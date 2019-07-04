В августе Брянск посетит известный путешественник Федор Конюхов
На фестиваль "Яблочный спас" в Брянск приедет известный путешественник Федор Конюхов. Он станет почетным гостем праздника, который пройдет 18 августа.
Федор Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику. Он стал первым россиянином побывавшим на всех семи вершинах, на Южном и Северном полюсах.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится праздник «Доброго кино». Гостями станут авторы студии «Союзмультфильм».
В кинотеатрах Брянска, на площадях и в парках пройдут показы фестивальных фильмов – призеров и победителей российских и международных кинофестивалей.
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ИСТОЧНИК KP.RU