На Яблочный спас для брянцев испекут десятиметровый пирог

Пятый фестиваль урожая и духовного преображения "Яблочный спас" пройдет в Брянске на Кургане Бессмертия 18 августа.

Начнется праздник в 9.00 с богослужения и освящения плодов в храме во имя святого мученика Иоанна Воина.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 11.00. В нем примет участие легендарный путешественник Федор Конюхов.

Весь день, до пяти часов вечера, для брянцев будут работать интерактивные площадки.

Участники фестиваля смогут побывать на ярмарке яблок, меда, сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей и фермеров Брянщины.

Откроется выставка декоративно-прикладного творчества и художественного мастерства. На спортивных площадках можно будет помериться силой, поиграть в различные игры.

Развлекать гостей фестиваля будут концертами брянских творческих коллективов. Все желающие смогут посмотреть "Доброе кино" под открытым небом. И присоединиться к масштабной акции «Хоровод мира».

"Изюминкой" фестиваля станет конкурс "Лучшее яблоко Брянщины". А для гостей праздника испекут яблочный пирог длиной десять метров. (0+)

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