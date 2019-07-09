Брянский губернатор попал в топ-10 самых богатых чиновников страны

Брянский губернатор попал в десятку богатейших чиновников и депутатов страны. По данным рейтинга журнала Форбс, Александр Богомаз занимает в рейтинге десятую строчку.

Александр Богомаз оказался единственным губернатором, попавшим в топ-10 рейтинга. Компанию главе Брянщины в первой десятке составили депутаты региональных парламентов, Госдумы и сенатор. Гораздо ниже в списке находятся полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, гендиректор госкорпорации "Ростех", министр промышленности и торговли России.

Судя по данным рейтинга, суммарный доход семьи Богомаз в прошлом году составил 1,23 миллиарда рублей. Причем сам губернатор заработал всего 4,4 миллиона рублей. Основной капитал Богомазам приносит сельское хозяйство. В семейной собственности 285 объектов недвижимости.

В 1998 году Александр и его супруга Ольга Богомаз основали фермерское хозяйство "Богомаз". Сейчас это крупнейший производитель картофеля в Брянской области.

Карьера Александра Богомаза в политике резко пошла вверх в середине 2000-х. С 2009 по 2012 год - депутат законодательного собрания Брянской области. С 2012 года - депутат Госдумы, член комитета Госдумы по аграрным вопросам.

С сентября 2014 года занимает пост губернатора Брянской области.

В 2017 году в Брянской области был собран рекордный урожай картофеля - 1,5 миллиона тонн. А в 2018-м несмотря на увеличенные площади под посадку, удалось собрать всего около 870 тысяч тонн.

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