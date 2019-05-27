Брянский губернатор в прошлом году заработал 4,4 миллиона рублей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался о доходах за прошлый год. В 2018-м он заработал 4,4 миллиона рублей. Это на 300 тысяч больше, чем годом раньше. В собственности у главы региона два жилых дома площадью 80 и 180 квадратных метров, два приусадебных участка, один земельный участок и треть еще одного участка для сельского хозяйства. Квартира площадью 113 квадратных метров находится в безвозмездном пользовании. Из транспортных средств губернатор по-прежнему владеет только грузовиком ГАЗ-53.

Продолжают расти и доходы супруги губернатора. В прошлом году Ольга Богомаз заработала 1,2 миллиарда рублей, в 278 раз больше своего мужа. Кстати, год назад губернатор отчитался о доходе супруги в 941 миллион рублей. В собственности у Ольги Богомаз 178 земельных участков сельскохозяйственного назначения, из которых 16 – в долевой. Еще 87 земельных участков она арендует. Восемь квартир у супруги губернатора в собственности. Жилой дом и еще одна квартира – в безвозмездном пользовании. Ольга Богомаз владеет 89 нежилыми производственными зданиями и строениями различного назначения. В собственности у нее 21 легковой автомобиль, 13 грузовиков, 53 трактора и 41 комбайн и других машин.

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