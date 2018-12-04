2018-12-04T15:37:36+03:00
Общество

В Брянской области собрали в полтора раза меньше картофеля, чем в прошлом году

Да и урожайность «второго хлеба» в этом году ниже
Марина АНТОНОВА
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На брянских полях вырастили 870 тысяч тонн «второго хлеба».На брянских полях вырастили 870 тысяч тонн «второго хлеба».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянской области в этом году собрали в полтора раза меньше урожая картофеля, чем в прошлом. На брянских полях вырастили 870 тысяч тонн «второго хлеба», сообщает «Брянский рабочий». В среднем урожайность картофеля в 2018-м составила 327 центнеров с гектара.

Напомним, в прошлом году в Брянской области собрали 1 миллион 470 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 350 центнеров с гектара.

В этом году в регионе были менее благоприятные условия для сельскохозяйственных культур.

Кстати, урожай зерна оказался на 14 тысяч тонн больше, чем в прошлом. Он составил 1 миллион 866 тысяч тонн. А в 2017-м в Брянской области заявляли о рекордных урожаях зерна.

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