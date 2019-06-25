В Брянске сняли на видео дождевые стоки, которые сливаются в реку

В Брянске сняли на видео неочищенные дождевые стоки, которые попадают в реку. После ливня, прошедшего в городе в воскресенье, 23 июня, их было особенно много. Труба выходит к Десне в районе понтонного моста. На записи видно, как река наполняется грязной жижей.

Вода в реке сразу стала грязной. Фото: vk.com, Александр Тучков.

По закону, ливневые стоки нельзя сливать на рельеф или в водный объект. Они обязательно должны проходить очистку. Но, похоже, в Брянске этого не происходит. Очистные для хозяйственно-бытовых стоков для очистки дождевых стоков не подходят. В городе сейчас строят ливневые канализации. Но они спасают от затопления отдельные улицы. Но ведут все ливневки, судя по всему, в реку.

Напомним, на днях большой поток воды брянцы сняли на лестнице на бульваре Гагарина во время воскресного ливня. Она превратилась в каскадный водопад. Хорошо, что лестница осталась цела. Подрядчик утверждает, что ливневку на лестнице сделали более проходимой. Но решетки для сбора воды на самой лестнице стали гораздо меньше, но расположены после каждого пролета.

Вода с лестницы некоторое время задержалась на улице Калинина. А потом пошла прямо в реку. Поэтому в региональном управлении Роспотребнадзора предостерегают горожан купаться сразу после дождя.

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