На Брянскую область обрушился мощный ливень с градом

В Брянске во время грозы в воскресенье, 23 июня, упало 12 деревьев. Одно из них повредило автомобиль, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Сначала ливень прошел в Фокинском районе. Вечером непогода добралась и до Бежицкого и Советского районов.

Горожане публиковали в соцсетях пыльную бурю перед грозой, которая прошла на территории старого аэропорта. На обочине дороги сняли мини-торнадо.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

После ливня на некоторых участках дорог вода не успевала уходить, машины заливало водой. Спасатели помогали эвакуировать транспорт. Ушла под воду дорога на улице Калинина на Набережной – там заглохли несколько машин. По традиции, чудом можно было преодолеть на машине низкий участок переулка Пилотов - вода доставала до днища. В озеро превратился участок дороги на улице Дуки. На улице Менжинского повалило светофор.

Фото: vk.com, кадр из видео.

По предварительным данным, среди людей пострадавших нет. Никто в больницу с травмами не обращался.

Жители жаловались на отключение электроэнергии, вода попадала в щитки в подъездах. Аварии устраняли энергетики по заявкам потребителей. В доме на проспекте Станке Димитрова, где ремонтируют крышу, в подъездах сняли водопад, который лился по лестничной клетке.

Также в соцсетях появилось видео разрушенной насыпи на новой дороге по улице Романа Брянского. Ее подмыло во время прошлого разгула стихии. Сейчас разрушения увеличились. По лестнице на бульваре Гагарина снова лился "каскадный водопад". Но она не повреждена. Зато размыло часть дамбы на проспекте Ленина.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск".

В Дятьковском районе прошел град размером с куриное яйцо. Он разбил теплицы и выбил стекла в окнах домов, повредил машины и погубил урожай.

Фото: vk.com, Наталья Барсова.

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