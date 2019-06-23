Во время ливня в Брянске рухнули несколько деревьев и светофор

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-23T17:53:59+03:00

Одно из деревьев упало во дворе дома на Фокинке. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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В Брянске во время ливня, который прошел в воскресенье, 23 июня, упали несколько деревьев и светофор. Фотографии последствий непогоды выложили в социальных сетях. Стихия обрушилась в основном на Фокинский район. Деревья и светофор упали на проспекте Московском. Последствия будет устранять дорожная служба.

Дождь также прошел и на Володарке. В центре города осадков горожане не наблюдали.

Фотографии последствий непогоды появились в социальных сетях .Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU