2019-06-23T17:53:59+03:00
Общество

Во время ливня в Брянске рухнули несколько деревьев и светофор

Последствия непогоды будет устранять дорожная служба
Мария Дедкова
Поделиться:
Одно из деревьев упало во дворе дома на Фокинке. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Одно из деревьев упало во дворе дома на Фокинке. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
Изменить размер текста:

В Брянске во время ливня, который прошел в воскресенье, 23 июня, упали несколько деревьев и светофор. Фотографии последствий непогоды выложили в социальных сетях. Стихия обрушилась в основном на Фокинский район. Деревья и светофор упали на проспекте Московском. Последствия будет устранять дорожная служба.

Дождь также прошел и на Володарке. В центре города осадков горожане не наблюдали.

Фотографии последствий непогоды появились в социальных сетях .Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

Фотографии последствий непогоды появились в социальных сетях .Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске пройдет Толстовский бал
В Брянске под колеса иномарки попал 12-летний велосипедист
В Брянске на телецентре под колеса легковушки попал мотоциклист
В Дятькове запретили купаться в пруду "Больничный"
Брянская дзюдоистка Наталья Кузютина завоевала серебряную медаль на Европейских Играх в Минске
В Майском парке в Брянске начали ремонт
Брасовский район показал свои достижения на фестивале в честь 75-летия области
В Фокинском районе Брянска утонул 31-летний мужчина
В Дятьковском районе осудили исполнителя колядок, ограбившего двух школьников
На трассе под Брянском столкнулись легковушка и большегруз
В Дятьковском районе нашли 48 снарядов времен войны
Подробности ДТП на Городищенской горке: пострадали трое
Брянский самбист Артем Осипенко стал знаменосцем на открытии Европейских Игр в Минске
Жителя Мглинского района будут судить за убийство односельчанина
В Брянске легковушка врезалась в маршрутку: пострадала 16-летняя девушка
Брянское "Динамо" начало подготовку к новому сезону
В Брянске водителя легковушки оштрафовали за опасный проезд на "красный"
31-летняя жительница Рогнединского района отправилась в колонию за долги по алиментам
В Трубчевском районе утонул 33-летний мужчина
В Брянске у площади Ленина установили светофор
Брянские чекисты провели учения по защите от террористического нападения
На Первомайском мосту в Брянске закончили укладывать нижний слой асфальта
В Брянске на 32-м году жизни умерла сотрудница театра кукол Джулия Билецкая
Четверо жителей Брянска устраивали липовые ДТП для получения страховки
В Трубчевске установят гигантскую шахматную доску и ростовые фигуры
В Брянске на три дня ограничат движение на улице Молодой Гвардии