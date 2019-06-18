2019-06-18T13:02:31+03:00
Общество

Стало известно, как отметят 75-летие Брянской области

Праздник развернется на Славянской площади 5 июля
Марина АНТОНОВА
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На Десне устроят красочный фейерверк.На Десне устроят красочный фейерверк.Фото: Марина АНТОНОВА
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5 июля в городе отпразднуют 75-летние со дня образования Брянской области. Утром возложат цветы к Вечному огню на площади Партизан. На собрании в концертном зале «Дружба» будут чествовать почетных земляков, вручать государственные награды. На сцене выступят известные артисты. Основной праздник развернется на Славянской площади, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На большом фольклорном празднике «Живые традиции Брянщины» покажут годовой обрядовый круг. Народные мастера Брянской области устроят мастер-классы. Декоративные изделия народного творчества можно будет купить на ярмарке.

Клубы исторической реконструкции и брянские музеи устроят познавательные программы «Наши корни - Родины начало». На отдельной площадке игры и конкурсы подготовили для детей.

На площадке «Мы - патриоты России» выставки предметов времен Великой Отечественной войны, которые нашли в брянских лесах, устроят поисковики. Свои презентации покажут волонтерские организации Брянщины. На площади будут работать летние кафе, где свою продукцию представят лучшие предприятия общественного питания.

На главной сцене и на лестнице на бульваре Гагарина пройдет театрализованное представление «Брянская земля - частица дорогой моей России!». Сверху лестницы парадом пройдут представители районов Брянской области. В представлении покажут историю Брянского края. Тысячный хор споет любимые брянцами песни.

Вечером на главной сцене выступит симфонический оркестр, а после споет заслуженный артист России Денис Майданов. Завершится представление лазерным пиротехническим шоу и фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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