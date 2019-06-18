В Брянске в день 75-летия области выступит Денис Майданов
Праздник будут отмечать 5 июля
Брянцев ждет живое выступление Дениса Майданова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске выступит певец Денис Майданов. Его пригласили на день празднования 75-летия области.
5 июля вечером брянцев ждет большая праздничная программа, напоминают в пресс-службе правительства Брянской области. Подарком для жителей и гостей Брянщины станет концерт брянского симфонического оркестра и заслуженного артиста России Дениса Майданова.
Завершится праздник лазерным представлением «Звезды над Десной» и фейерверком .
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ИСТОЧНИК KP.RU