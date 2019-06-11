2019-06-11T13:58:05+03:00
Общество

В Брянске в День России пустят дополнительные автобусы и троллейбусы

12 июня праздник развернется на Славянской площади
Марина АНТОНОВА
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Автобусы из Бежицы будут ходить каждые 10 минут.Автобусы из Бежицы будут ходить каждые 10 минут.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске в День России, 12 июня, пустят дополнительный автобусы и троллейбусы. Праздник развернется на Славянской площади. Общественный транспорт усиленно будет ходить с 14.00 до 23.30, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Автобусы по маршруту «Школа №61 - ТРЦ «Аэропарк» - Автовокзал - Набережная» будут курсировать с интервалом не больше 10 минут. Также пустят дополнительные машины по четырем маршрутам троллейбусов:

- №1 «Телецентр - Набережная» с интервалом движения 15 минут;

- №2 «Мясокомбинат - Набережная» с интервалом движения 10 минут;

- №6 «Бульвар Щорса - Набережная - ул. Горбатова» с интервалом движения 15 минут;

- №13 «Ул. Горбатова - Драмтеатр - Набережная» с интервалом движения 20 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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