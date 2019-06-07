2019-06-07T17:04:45+03:00
Общество

В Брянске на День России устроят водный фейерверк

12 июня на Славянской площади пройдет презентация нашего города
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В 22.00 стартует лазерное и пиротехническое шоу.В 22.00 стартует лазерное и пиротехническое шоу.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В День России 12 июня праздник пройдет на Славянской площади в Брянске. Накануне Дня образования Брянской области все города и районы устраивают презентации, где показывают, чем славится их край. Дошла очередь и до нашего города.

Фестиваль откроется в 15.00 масштабной литературно-музыкальной композицией, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В постановке будут задействованы около полутора тысяч человек, из них одна тысяча – это сводный хор. Участники исполнят девять музыкальных композиций, начиная от Гимна России и заканчивая русской народной «Калинкой». На набережной перед зрителями выступят клубы исторической реконструкции и танцевальные коллективы.

На реке показательные выступления устроят спортсмены на катерах, водных скутерах и гидроциклах. На Десне будут соревноваться на байдарках. Водяные ворота образуют на флайборд-шоу «Летающие люди».

С 15.00 откроется выставка достижений предприятий Брянска. А также ярмарка народных мастеров. Художники проведут мастер-классы и пленэры на свежем воздухе.

В 18.00 перед концертным залом «Дружба» покажут огромный танцевальный номер. В нем будут участвовать около тысячи танцоров из 50 творческих коллективов. После этого на сцене выступят лучшие творческие коллективы.

В 22.00 стартует лазерное и пиротехническое шоу. А в 22.50 на воде устроят водный фейерверк.

Следите за новостями Брянска «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Брянска на пять дней понизят напор воды
В Бежицком районе Брянска капитально отремонтируют семь дорог
Брянская область получит 20 миллионов рублей на создание кинозалов
Брянские спортсменки стали чемпионками мира по рукопашному бою
Гендиректора брянского завода будут судить за контрабанду стратегически важных товаров
Брянский детский сад "Лесная сказка" попал в тысячу лучших в стране
В Брянске поймали насильника, который напал на 16-летнюю девушку
В страшное ДТП в Московской области попала иномарка с брянскими номерами
В ДТП на Литейной в Брянске пострадал 15-летний мотоциклист
Брянский научно-исследовательский институт «Изотерм» признали банкротом
В Клинцах в ДТП погибла 26-летняя автомобилистка
У брянского цирка пройдет фестиваль граффити
На Первомайском мосту в Брянске готовят основание для асфальтирования
Жителя Новозыбкова осудили за незаконную рыбалку
В Клинцах из-за тараканов закрыли детский сад «Золотая рыбка»
В Брянске родители учеников попросили благоустроить спортивную площадку в школе №52
Бывшего брянского лесничество будут судить за вырубку на два миллиона рублей
К юбилею Александра Пушкина в Брянске не привели в порядок памятник поэту
Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области принял участие в Форуме Вэйст Тэк-2019
Учимся беречь природу, играя!
В Новозыбкове на пруду утонул 64-летний мужчина
В Брянске у 14-летнего подростка нашли 200 граммов наркотиков