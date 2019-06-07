В Брянске на День России устроят водный фейерверк

СЕГОДНЯ 16:56 2019-06-07T17:04:45+03:00

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В День России 12 июня праздник пройдет на Славянской площади в Брянске. Накануне Дня образования Брянской области все города и районы устраивают презентации, где показывают, чем славится их край. Дошла очередь и до нашего города.

Фестиваль откроется в 15.00 масштабной литературно-музыкальной композицией, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. В постановке будут задействованы около полутора тысяч человек, из них одна тысяча – это сводный хор. Участники исполнят девять музыкальных композиций, начиная от Гимна России и заканчивая русской народной «Калинкой». На набережной перед зрителями выступят клубы исторической реконструкции и танцевальные коллективы.

На реке показательные выступления устроят спортсмены на катерах, водных скутерах и гидроциклах. На Десне будут соревноваться на байдарках. Водяные ворота образуют на флайборд-шоу «Летающие люди».

С 15.00 откроется выставка достижений предприятий Брянска. А также ярмарка народных мастеров. Художники проведут мастер-классы и пленэры на свежем воздухе.

В 18.00 перед концертным залом «Дружба» покажут огромный танцевальный номер. В нем будут участвовать около тысячи танцоров из 50 творческих коллективов. После этого на сцене выступят лучшие творческие коллективы.

В 22.00 стартует лазерное и пиротехническое шоу. А в 22.50 на воде устроят водный фейерверк.

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ИСТОЧНИК KP.RU