На комаричском заводе, кефиром которого отравились дети, нашли плесень и грязное оборудование

На комаричском заводе «КОМОЛ», кефиром которого отравились дети в брянских детских садах, нашли грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Внеплановую проверку провела прокуратура вместе с Роспотребнадзором.

- Выяснилось, что на предприятии нет горячего водоснабжения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В производственных помещениях встречается плесень на потолках, нарушена целостность пола, на стенах есть участки с отслоившейся краской.

На заводе не соблюдали требования к санитарной обработке оборудования и не контролировали безопасность технологического процесса.

Молочная продукция, выпущенная на заводе, не соответствовала требованиям техрегламентов Таможенного союза. Продукцию не проверяли на наличие токсичных элементов, антибиотиков, пестицидов и радионуклидов.

Роспотребнадзор выдал предприятию предписание с требованием устранить нарушения. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности. По одной из предъявленных статье «Нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан» предприятию грозит штраф до шестисот тысяч рублей.

Напомним, в конце февраля в пяти садах в Володарском районе Брянска дети отравились кефиром. У малышей была рвота после второго завтрака. Некоторые ребята остались в детском саду и легли спать. Шестерым детсадовцам понадобилась помощь медиков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».