2019-02-22T12:02:57+03:00
Происшествия

В Брянске прокуратура проконтролирует проверку садов, где заболели дети

Официально говорят о шести малышах, родители которых обратились за медицинской помощью
Марина АНТОНОВА
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Результаты проверок станут известны в понедельник, 25 февраля.Результаты проверок станут известны в понедельник, 25 февраля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске прокурор области проконтролирует проверку детских садов в Володарском районе, где массово заболели дети. Правоохранители оценят действия сотрудников дошкольных учреждений, поставщиков и производителей продуктов для детсадов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, шесть детей из детских садов в Володарском районе Брянска обратились в больницу с симптомами отравления или кишечной инфекции в среду, 20 февраля. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы в дошкольных учреждениях для проведения лабораторных исследований. Свою проверку пообещали провести и следователи.

В соцсетях родители пишут, что заболевших детей гораздо больше. Но не все обратились к врачам, так как симптомы были не сильно выражены. У многих детей была рвота. Родители сообщают, что массово заболели дети в детских садах №20 «Катюша», №141 «Жемчужина», №63 «Веснушки», №149 «Сказочный». И предполагают, что дети отравились кефиром, который давали на второй завтрак.

Результаты проверок станут известны в понедельник, 25 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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