В Брянске прокуратура проконтролирует проверку садов, где заболели дети

В Брянске прокурор области проконтролирует проверку детских садов в Володарском районе, где массово заболели дети. Правоохранители оценят действия сотрудников дошкольных учреждений, поставщиков и производителей продуктов для детсадов, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Напомним, шесть детей из детских садов в Володарском районе Брянска обратились в больницу с симптомами отравления или кишечной инфекции в среду, 20 февраля. Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы в дошкольных учреждениях для проведения лабораторных исследований. Свою проверку пообещали провести и следователи.

В соцсетях родители пишут, что заболевших детей гораздо больше. Но не все обратились к врачам, так как симптомы были не сильно выражены. У многих детей была рвота. Родители сообщают, что массово заболели дети в детских садах №20 «Катюша», №141 «Жемчужина», №63 «Веснушки», №149 «Сказочный». И предполагают, что дети отравились кефиром, который давали на второй завтрак.

Результаты проверок станут известны в понедельник, 25 февраля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».