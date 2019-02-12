В Брянской области за угрозу «хлопнуть в рыло» уволят директора коммунального предприятия

В брянском поселке Суземка разразился скандал. Руководитель коммунального предприятия нахамил местной жительнице, которая попросила его разобраться с огромной лужей на нечищеной дороге. При этом угрожал «хлопнуть в рыло». Обиженная селянка выложила видео разборки в сеть.

На кадрах видно, как на краю снежной лужи стоит кроссовер директора. Тот пытается обвинить женщину в том, что она пьяна. Потом садится в машину и едет в сторону женщины. Та пытается остановить водителя, несколько раз стучит рукой по машине. Директор открывает переднюю пассажирскую дверь и говорит, что «сейчас хлопнет ей в рыло». А потом посылает женщину куда подальше и уезжает.

Местная жительница предупреждала «начальника», что снимает разговор с ним на камеру. Но от грубости чиновника это, похоже, не остановило… Инцидент произошел еще на прошлой неделе.

Теперь руководство суземской райадминистрации обещает уволить грубого директора коммунального предприятия.

- Содержанием дорог в Суземке, в том числе уборкой от снега, по госконтракту занимается ООО «Суземкакомсервис», - рассказал «Комсомольской правде» в Брянске» замглавы администрации Суземского района Андрей Воеводин. – Директор именно этого предприятия фигурирует на видеозаписи. Но после этого он лишится своего места. На улице Интернациональной в Суземке, где и произошел конфликт, находятся только частные дома. В тот день была оттепель. На проезжей части образовалась огромная лужа. Обойти ее можно было только по узкой тропинке вдоль проезжей части. Поэтому жительница и пожаловалась на плохую очистку дорог. В тот же день мы получили еще несколько жалоб от жителей поселка. Все недочеты устранили. В том числе и на улице Интернациональной.

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