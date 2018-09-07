Кто приедет на День города-2018 в Брянске

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-07T13:34:45+03:00

Расписание концертов на главной сцене на День города-2018 в Брянске

Изменить размер текста: A A

День города-2018 в Брянске и 75-летие освобождения нашего края от немецко-фашистских захватчиков будут отмечать с невиданным размахом. В 11.00 начнется настоящий военный парад с участием действующего вооружения российской армии и исторических образцов танков и артиллерийских орудий. В 12.30 на площади Партизан пройдет праздничный митинг. В 17.00 на старом аэропорту состоится историческая реконструкция боев за освобождение Брянска.

Главная сцена праздника разместится на Кургане Бессмертия. Концерты на ней начнутся с 16.00, рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в региональном департаменте культуры. На сцене представят свои номера победители областного конкурса патриотической песни среди молодых исполнителей «Катюша». В 17.00 перед зрителями выступит ансамбль песни и пляски Западного военного округа из Санкт-Петербурга.

В 18.30 на сцену выйдет Брянский губернаторский симфонический оркестр с лучшими солистами области. Они исполнят песни времен Великой Отечественной войны, а также композиции, которые были популярными в 60-х и 70-х годах прошлого века. Впервые в своей карьере с симфоническим оркестром выступит Александр Добронравов.

После артист споет дуэтом с заслуженной артисткой России Варварой. Ее выступление начнется в 20.30. Певица исполнит русские народные песни и популярные эстрадные композиции.

В 21.30 на Кургане Бессмертия начнется фейерверк. А одновременно на старом аэропорту прогремит артиллерийский салют. Его выпустят из 12 орудий.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».