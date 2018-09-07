2018-09-07T11:57:53+03:00
Общество

На День города-2018 в Брянске выступит певица Варвара

Все композиции она исполнит вживую
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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На День города-2018 в Брянске 17 сентября выступит певица Варвара. Она споет на концерте на Кургане Бессмертия. Все композиции она исполнит вживую под аккомпанемент профессиональных музыкантов. Зрители услышат русские народные песни: «Ой, то не вечер», «Ивушки», «Любо Братцы», а также настоящее тирольское пение. Варвара исполнит и свои хиты: «Грезы», «Летала, да пела», «Отпусти меня река», «Ах, душа», сообщают в пресс-службе областного правительства.

Певица Варвара – заслуженная артистка России, обладает уникальным голосом с широким диапазоном, исполняет старинные славянские композиции, участвует в фолк-фестивалях. Сейчас Варвара готовит музыкальный спектакль «Лен»и параллельно работает над седьмым сольным альбомом.

Напомним, для брянцев на День города-2018 подготовили несколько сюрпризов: большой парад военной техники, реконструцию боев за освобождение Брянска и артиллерийский салют.

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