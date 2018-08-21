2018-08-21T15:52:54+03:00
Общество

За киоски «Брянсксоюзпечать» вступился Союз предприятий печатной индустрии

Издатели написали письмо брянскому губернатору и мэру города
Марина АНТОНОВА
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Брянск может остаться без газет и журналов.Брянск может остаться без газет и журналов.Фото: Марина АНТОНОВА
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За сохранение киосков «Брянсксоюзпечать» выступил Союз предприятий печатной индустрии. Издатели написали письмо губернатору Александру Богомазу и мэру Брянска Александру Макарову.

В письме издатели указывают, что Брянский городской Совет народных депутатов собирается демонтировать 42 киоска из 55, которые работают сейчас на улицах города. Киоски решили снести, исходя из необъективного параметра: мол, они мешают восприятию городской среды. В этом случае Брянск может остаться без газет и журналов.

Позиция брянских властей, как уверяют издатели, противоречит приказу Министерства промышленности и торговли РФ, по которому к 2020 году в российских городах должно стать на 20 процентов больше нестационарных торговых объектов, в том числе и точек для продажи прессы. В Брянске торговые павильоны только демонтируют, а на их месте не появляются новые.

В случае демонтажа большинства киосков в Брянске не будет выполняться норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями с прессой.

Кроме того, из-за сноса киосков работы лишатся около 250 брянцев предпенсионного возраста.

По информации брянского горсовета, в схему размещения с 2016 года включили только 20 мест для продажи печатной продукции и канцелярии. Чиновники, по всей видимости, не заинтересованы в том, чтобы город законно зарабатывал деньги на аренде площадей под киоски. Каждое место руководителям «Брянсксоюзпечати» приходится согласовывать с боем со всеми ведомствами. При этом замены мест, где по закону нельзя расположить торговый объект, чиновники не предлагают.

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