2018-08-17T12:20:25+03:00
Общество

Обращение к жителям города Брянска

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Жителей города просят поддержать киоски "Брянсксоюзпечать".Жителей города просят поддержать киоски "Брянсксоюзпечать".Фото: Елена РАКОВА
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Уважаемые жители города Брянска – посетители киосков ООО «Брянсксоюзпечать».

Доводим до Вашего сведения, что по решению Брянской городской администрации в ближайшее время в городе Брянске будет осуществлен демонтаж киосковой сети ООО «Брянсксоюзпечать». Они с начала 1960 года по настоящее время регулярно снабжают Вас газетно-журнальной продукцией центральных и местных издательств.

Из работающих сегодня на улицах города 60 киосков, сносу подлежат 40, что фактически означает ликвидацию всей сети.

Киоски, помимо торговли, выполняют важную социальную функцию, предоставляя возможность работы рядом с домом людям старшего возраста, а в результате принятого решения без работы останется более 80 человек, средний возраст которых составляет 65 лет. С учетом их ограниченных возможностей, возраста и сложной ситуацией с рабочими местами в регионе, они не смогут найти другой работы.

Кроме того, уменьшение количества торговых точек, распространяющих печатную продукцию как крупных федеральных, так и небольших региональных и местных изданий, неизбежно приведет к сокращению их тиражей, падению доходов и неизбежным сокращением штата и в этих компаниях.

Считаем, что решение о сносе идет в разрез с социальной политикой государства, которое предпринимает массу усилий, нацеленных на обеспечение рабочими местами людей старшего возраста, в связи с принятием решения о повышении пенсионного возраста.

Предпринятые руководством ООО «Брянсксоюзпечать» многократные шаги и усилия по урегулированию вопроса с администрацией города Брянска по остановке процесса демонтажа киосков положительных результатов не принесли.

Просим выразить Ваше мнение по возникшей ситуации, связанной с ликвидацией киосков ООО «Брянсксоюзпечать».

Если Вы не согласны с решением городских властей о демонтаже киосков ООО «Брянсксоюзпечать» и готовы защищать свое право на ежедневное приобретение полюбившихся печатных изданий, вы можете зайти в любой работающий киоск «Брянсксоюзпечать» и оставить свою подпись под обращением.

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