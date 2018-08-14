Брянского врача, пострадавшего при жесткой посадке вертолета в горах, прооперировали

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-14T16:40:50+03:00

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Брянского врача городской больницы №1, пострадавшего при жесткой посадке вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, прооперировали. Об этом сообщается на сайте посольства России в Республике Таджикистан Состояние Виктора Дубины врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое. Хотя брянец чувствует себя лучше.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Виктор Дубина профессионально занимается альпинизмом больше 45 лет. На его счету больше 250 покоренных вершин разного уровня сложности и десятки спасенных жизней. Он не раз становился участником поисковых групп и помогал спускать травмированных скалолазов с горных вершин. А в 2015 году на одной из вершин Тянь-Шаня – пике Хан-Тенгри (высота 7010 метров) Виктор Дубина в составе международной экспедиции установил флаг Брянска и копию знамени Победы.

Фото: Брянская городская больница №1.

- Виктор Дубина уже несколько десятилетий работает отоларингологом во втором хирургическом отделении нашей больницы, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» заместитель главного врача по медицинской части Брянской городской больницы №1 Людмила Ластовская. – Это очень хороший специалист.

Напомним, ЧП произошло около половины третьего по московскому времени днем в воскресенье, 12 августа. Группа альпинистов возвращалась в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту были трое членов экипажа и 15 альпинистов: 13 россиян, гражданин Белоруссии и Испании. Трое альпинистов из России и два летчика погибли. В больницах Душанбе остаются еще пять пострадавших россиян.

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