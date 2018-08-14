Брянский врач пострадал при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-14T10:31:39+03:00

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Брянский врач городской больницы №1 Виктор Дубина пострадал при жесткой посадке вертолета в горах Таджикистана. 66-летний медик находится в тяжелом состоянии, сообщается на сайте посольства России в Республике Таджикистан. Виктора Дубину доставили в больницу в Душанбе. Брянца прооперировали, он чувствует себя лучше, но состояние остается стабильно тяжелым.

Фото: Брянская городская больница №1.

- Виктор Дубина уже несколько десятилетий работает отоларингологом в хирургическом отделении нашей больницы, - рассказала «Комсомольской правде» в Брянске» заместитель главного врача по медицинской части Брянской городской больницы №1 Людмила Ластовская. – Это очень хороший специалист. Альпинизм – его давнее хобби. Он занимается им профессионально.

Напомним, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в горах около половины третьего по московскому времени днем в воскресенье, 12 августа. Группа альпинистов возвращались в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек после восхождения на пик Исмоили Сомони. На борту были трое членов экипажа и 15 альпинистов: из них 13 россиян. Трое альпинистов из России и два летчика погибли.

К 21.30 в понедельник, 13 августа, в больницах Душанбе с различными травмами находится 10 россиян.

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