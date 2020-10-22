Валентин Суббот стал председателем брянской областной Думы

Фото: скрин с видеотрансляции заседания областной думы.

В четверг, 22 октября, избрали нового председателя Брянской областной Думы. Им стал бывший депутат Госдумы Валентин Суббот. Решение было принято на 20-м заседании регионального законодательного собрания, которое проходит в данный момент.

Кандидатуру Валентина Суббота поддержали в полном составе думские фракции партий «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия». В результате тайного голосования за предложенную кандидатуру отдали свои голоса 44 человека. Четверо депутатов проголосовали против. В волеизъявлении приняли участие 48 из 58 областных депутатов.

Валентин Суббот сразу же приступил к исполнению своих обязанностей. Он поблагодарил коллег за оказанное доверие и пообещал работать честно и правдиво.

Напомним, в середине октября Валентин Суббот сложил полномочия депутата государственной думы. Его называли основным кандидатом на пост председателя Брянской областной Думы.

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