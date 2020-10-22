Бывшего депутата Государственной Думы Валентина Суббота утвердили депутатом Брянской областной Думы. Такое решение приняли на очередном заседании. Оно началось в десять часов утра в четверг, 22 октября. Он занял вакантное место, которое освободилось после сложения полномочий депутата Ирины Агафоновой.

Кандидатуру Валентина Суббота предложили на пост председателя заксобрания. Ее поддержали фракции партий "Единая Россия", "Справедливая Россия" и "ЛДПР".

Депутаты удалились на тайное голосование. Они выбирают нового председателя Брянской областной Думы. Других кандидатов, кроме Суббота, на этот пост нет.

Напомним, информация о том, что Валентин Суббот станет председателем облдумы появилась на прошлой неделе.

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