Депутат Госдумы Валентин Суббот досрочно сложил полномочия

Фото: страница Валентина Суббота в соцсети.

Депутат Государственной Думы Валентин Суббот досрочно сложил полномочия. Он написал заявление на имя председателя Вячеслава Володина 12 октября. Проект постановления Госдумы "О досрочном сложении полномочий депутата Суббота Валентина Владимировича" одобрила комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Его планировали рассмотреть в Госдуме 13 октября.

Судя по электронной базе нижней палаты парламента, проект постановления находится на рассмотрении.

Появилась информация, что Валентин Суббот станет председателем Брянской областной Думы.

В региональном законодательном собрании эту новость пока не комментируют. Официально Валентин Суббот пока является депутатом Госдумы. Очередное заседание Брянской облдумы намечено на 22 октября. В повестке - около 20 вопросов, рассмотренных на заседаниях профильных комитетов. Среди них кадровых нет.

Валентин Суббот родился в 1968 году в стародубском селе Меленск. С 1986 по 1989 год служил в Военно-морском флоте. В 1993 году окончил Московскую ветеринарную академию. С 1993 по 1998 год работал ветеринарным врачом. После до 2001 года главным санитарным врачом. В 2014 году стал депутатом Брянской областной думы. С 9 ноября 2016 года является депутатом Госдумы седьмого созыва.

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