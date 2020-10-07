Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 октября 2020 года

В Брянской области число заболевших коронавирусом составляет 9747 человек и с каждым днем продолжает расти. Из-за напряженной ситуации ввели некоторые рекомендации для населения и работодателей.

Пенсионерам старше 65 лет советуют оставаться дома. Самоизоляция для них пока добровольная. Купить продукты и лекарства помогут волонтеры. Для этого нужно обратиться в социальную службу.

Работников старше 65 и страдающих хроническими заболеваниями нужно перевести на удаленную работу. Работодателям советуют отменить командировки, рабочие совещания.

В часы пик увеличат количество общественного транспорта в Брянске.

В Брянской области на карантине находятся пять классов. Четыре из них - в Брянске, один - в городе Фокино. Детей отправили на дистанционное обучение из-за большого количества заболевших ОРВИ.

42 дозы вакцины от коронавируса, которые поступили в Брянскую область, получили медицинские работники.

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