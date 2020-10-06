В брянских школах пять классов отправили на карантин

Такая мера введена из-за повышения заболеваемости сезонными гриппом и ОРВИ. Фото: Евгения ГУСЕВА

В двух городах Брянской области пять классов в четырех общеобразовательных учреждениях перевели на дистанционное обучение. Такая мера введена из-за повышения заболеваемости сезонными гриппом и ОРВИ.

Отправили на карантин школьников из Брянска и Фокино, рассказало издание «Брянские известия» со ссылкой на начальника эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Григория Цыганкова.

Классы возобновят работу в обычном режиме после выздоровления заболевших детей. Сотрудник Роспотребнадзора отметил, что в школах области также были зафиксированы единичные вспышки коронавируса.

– Заносы «ковида» в коллективы региона, естественно, случались, – цитирует Григория Цыганкова издание «Брянские известия». – В таких случаях руководители вправе приостановить занятия и уйти на карантин. В каждом конкретном случае решение принимают индивидуально.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».