В Брянской области ввели добровольную самоизоляцию для жителей старше 65 лет

Работодателям рекомендовали перевести пожилых сотрудников и тех, кто входит в группы риска, на дистанционный режим занятости. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области работников старше 65 лет отправили на добровольную самоизоляцию. Такое решение приняли за очередном заседании оперативного штаба, которое состоялось 5 октября. Работодателям рекомендовали перевести пожилых сотрудников и тех, кто входит в группы риска, на дистанционный режим занятости.

На предприятиях советуют сократить количество совещаний и других мероприятий, которые проходят в очном режиме.

Сотрудников не стоит отправлять сейчас в командировки.

Пенсионерам старше 65 лет и брянцам из групп риска будут оказывать социальную помощь. Контролировать это поручили заместителю губернатора Николаю Щеглову.

Напомним, за последние сутки в Брянской области подтвердили 82 новых случая заболевания коронавирусом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».