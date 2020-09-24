Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске выбрали четыре сквера для ремонта в следующем году. Деньги выделяют по программе "Формирование комфортной городской среды". В четверг, 24 сентября, состоялось заседание общественной комиссии в Брянской городской администрации.

В 2021 году решили отремонтировать сквер энергетиков в Советском районе, сквер Пролетарский в Бежицком, сквер перед кинотеатром "Салют" в Володарском и сквер имени Игната Фокина в Фокинском районе. В администрации уточнили, что в Бежице не предполагается строить культовых сооружений.

От ремонта Набережной решили отказаться, так как программа не предполагает достаточного финансирования.

Комиссия определила 10 дворов, которые приведут в порядок в следующем году. Четыре их них находятся в Бежице, по два - в остальных районах города.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».