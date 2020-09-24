В Брянске решили отказаться от ремонта Набережной

В Брянске решили отказаться от продолжения ремонта Набережной. Эта общественная территория победила в голосовании. Сначала ее ремонт отложили на год для проведения изысканий. А теперь - и вовсе на неопределенный срок из-за недостатка денег.

- Итоги проведенных изысканий показали, что минимальная стоимость проекта обойдется в 900 миллионов рублей, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Так как необходимо проводить масштабные работы по укреплению берега. Такого объема финансирования программа не предполагает. Поэтому комиссия вынуждена вновь перенести объект на последующие годы.

В 2021 году в Брянске отремонтируют четыре общественные территории в каждом районе города и 10 дворов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».