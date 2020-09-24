В Бежице не будут строить храм при реконструкции Пролетарского сквера

В Брянске утвердили список общественных территорий, которые будут ремонтировать в следующем году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". В Бежице планируют реконструировать Пролетарский сквер. Но храм в нем строить не будут.

Такое решение приняли на заседании общественной комиссии в мэрии. Оно состоялось в четверг, 24 сентября.

Кроме того, решили отказаться от ремонта Набережной. Для этого необходимо порядка 900 миллионов рублей. А таких денег в бюджете нет.

В Советском районе отремонтируют сквер энергетиков, В Володарском - сквер у кинотеатра "Салют", в Фокинском - сквер Игната Фокина.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».