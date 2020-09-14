Биография избранного губернатора Брянской области Александра Богомаза

Инаугурация губернатора Брянской области пройдет 22 сентября. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На выборах губернатора Брянской области побеждает действующий глава региона Александр Богомаз. Он набрал 71,7 процента голосов избирателей. За него проголосовали больше 355 тысяч брянцев. На выборы пришли больше половины жителей региона. Что известно о вновь избранном губернаторе.

Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 года в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области. В 1983 году окончил Брянский технологический институт по специальности «инженер-механик».

В 1977 году начал работал на Брянском заводе дорожных машин токарем. 15 лет с 1983 года трудился в совхозе «Берновичский» в Стародубском районе. Прошел профессиональный путь от инженера до заместителя директора. С 1998-й по 2003 годы Александр Богомаз работал главным инженером ПУ «Стародубрайгаз» ОАО «Брянскоблгаз».

Политическая карьера будущего губернатора началась в 2003 году. Он стал первым заместителем главы администрации Стародубского района. С 2004-й по 2009 годы его избирали депутатом сельсовета и райсовета в Стародубском районе. В марте 2009 года Александра Богомаза избрали депутатом Брянской облдумы по Стародубскому одномандатному избирательному округу.

В 2008 году Александр Богомаз защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Сравнительная эффективность технологий возделывания различных сортов картофеля на серых лесных почвах юго-западной части Центрального региона России». С 2009-й по 2012 годы Александр Богомаз руководил крестьянско-фермерским хозяйством «Богомаз О. А».

С октября 2012 года Александр Богомаз являлся депутатом Государственной Думы. На выборах в законодательное собрание 2011 года Александр Богомаз мандата не получил. Партия «Единая Россия», которую он представлял, получила только два мандата. А он шел под третьим номером. Меньше, чем через год, депутат от Брянской области Андрей Бочаров сложил полномочия. Освободившийся мандат передали Александру Богомазу. В Госдуме он работал в составе комитета по науке и наукоемким технологиям и комитета по аграрным вопросам.

В сентябре 2014 года Александр Богомаз сложил депутатские полномочия, так как президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области. В сентябре 2015 года кандидатуру Александра Богомаза на выборах губернатора поддержали 79,96% избирателей. В сентябре 2020 года он переизбрался на новый срок.

Александр Богомаз женат, имеет двух взрослых сыновей. Награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации и медалью Святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского I степени.

Губернатор в 2015 году задекларировал доход в 3,8 миллиона рублей. Его супруга Ольга, которая руководит КФХ «Богомаз», – 910 миллионов рублей. В 2016 году глава региона указал доход 3,6 миллиона рублей, жена – 864 миллиона рублей. Через год в 2017-м Александр Богомаз указал в декларации доход в 4,1 миллиона рублей, супруга – 941 миллион рублей. В 2018 губернатор заработал 4,4 миллиона рублей, супруга – 1,2 миллиарда рублей. В этом году губернаторская чета отчиталась за доходы в 2019 году. Александр Богомаз указал доход в 4,9 миллиона рублей. Ольга Богомаз задекларировала 1,38 миллиарда рублей.

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