На выборах губернатора Брянской области побеждает Александр Богомаз

Александр Богомаз проголосовал в селе Меленск Старорусского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На выборах губернатора Брянской области побеждает действующий глава региона Александр Богомаз. Он набрал 71,7 процента голосов.

В избирательной комиссии обработали 100 процентов протоколов и подвели предварительные итоги выборов.

На втором месте коммунист - Андрей Архицкий. Он набрал 10,09 процентов голосов избирателей. На третьем месте - Сергей Курденко. Он представляет "Справедливую Россию" и набирает 8,2 процента голосов.

Дмитрий Корнилов из "Гражданской платформы" набирает 4,3 процента, Сергей Чернышев из "Казачьей партии" - 3,97 процента.

Александра Богомаза назначили временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области в 2014 году. В сентябре 2015-го его кандидатуру поддержали почти 80 процентов брянцев. В 2020 глава региона переизбирается на второй срок.

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