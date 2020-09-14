Брянский губернатор больше всего голосов набрал в родном Стародубском районе. Здесь Александра Богомаза поддержали 87,19% избирателей. Кстати, глава региона голосовал в стародубском селе Меленск по месту прописки.

Больше 76% действующий глава региона набрал в Гордеевском районе - 77,21%, Погарском районе - 76,7% и Унечском - 76.43%.

Меньше поддержки глава региона получил в Дятьковском, Климовском и Трубчевском районах. В них Александр Богомаз набрал меньше 68% голосов.

Коммунист Андрей Архицкий больше всего голосов набрал в Новозыбкове и Сельцо. В этих муниципалитетах свои голоса за него отдали 17,1% и 14,84% жителей.

Сергей Курденко больше 13% голосов получил в Брянском районе. Больше 12% избирателей отдали за него свой голос в Красногорском и Суражском районах.

Напомним, в избирательной комиссии Брянской области обработали 100% протоколов. Действующий глава региона Александр Богомаз побеждает с результатом 71,7%. На втором месте Андрей Архицкий с 10,09%, на третьем Сергей Курденко - с 8,2%. Дмитрий Корнилов и Сергей Чернышов набрали 4,3% и 3,97% соответственно.

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