Московский владелец пытается отсудить у брянских букмекеров бизнес

В Арбитражном суде иск пока не приняли в производство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский владелец пытается отсудить бизнес у брянских букмекеров. Основатель ООО "Букмекер Паб" подал исковое заявление в Арбитражный суд Брянской области. В нем он потребовал признать сделки по передаче доли в уставном капитале фирмы недействительными.

Ответчиками по делу проходят уроженцы Брянска Роман Семиохин и Дмитрий Казорин. Судя по открытым данным, ООО "Букмекер Паб" зарегистрировано в Брянске. Учредителями фирмы является организация, зарегистрированная на Кипре, и Дмитрий Казорин. У него - меньшая доля, но и она составляет 26 миллионов рублей.

В Арбитражном суде иск пока не приняли в производство, сообщают в пресс-службе. До 21 августа предложили исправить все нарушения.

Основатель ООО "Букмекер Паб", как его называют в суде, является владельцем фирм, основной деятельностью которых является организация и проведение азартных игр. Компании зарегистрированы на Новом Арбате в Москве. Когда-то там работало крупнейшее казино. А после того, как деятельность игорных заведений запретили, здесь открылся спортивный тотализатор и ресторан.

Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также еще один брянец Сергей Каршков находятся в международном розыске. Следователи называют всех троих организаторами незаконных азартных игр. По данным правоохранителей, почти за пять лет они заработали 63 миллиарда рублей. Эти деньги прокуратура пытается вернуть в бюджет Российской Федерации.

В исковом заявлении истец указал адрес пребывания Романа Семиохина. Он находится сейчас на Кипре. В Арбитражном суде потребовали доказательств, что Роман Семиохин получил документы по иску лично. Тогда гражданскому иску дадут ход.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».