У погибшей 21 декабря в Брянске сотрудницы филиала РАНХиГС Алены Прохоренко (Петровой) было двое детей. Об этом «Комсомольской правде» в Брянске» рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.По уточнению Следственного комитета, тело молодой женщины обнаружили у многоэтажного жилого дома по улице Литейной в Бежицком районе. Предположительно, она упала с большой высоты. На ее теле не было признаков насильственной смерти.Гибелью 29-летней горожанки заинтересовались правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование.Напомним, о смерти специалиста учебно-методического отдела брянского филиала РАНХиГС стало известно 22 декабря. Некролог появился на официальном сайте вуза.