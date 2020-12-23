Стали известны подробности гибели сотрудницы брянского филиала РАНХиГС, некролог которой разместили на официальном сайте вуза 22 декабря. Как сообщили «Комсомольской правде» в Брянске» в региональном следственном управлении СКР, молодую женщину обнаружили мертвой у многоэтажки в Бежицком районе. Возбуждено уголовное дело.Тело 29-летней Алены Прохоренко (Петровой) нашли у многоэтажки по улице Литейной 21 декабря. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Тем не менее, завели уголовное дело. Идет расследование.– В подобных случаях мы редко заводим уголовное дела, – прокомментировал «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Александр Афонин. – В юридическом плане статья не всегда соответствует тем событиям, которые произошли на самом деле. Пока мы не усмотрели в инциденте криминальной составляющей.В Следственном комитете добавили, что у погибшей было двое детей.