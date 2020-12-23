В Брянске трагически погибла сотрудница местного филиала РАНХиГС Алена Прохоренко (Петрова). Сообщение об этом появилось на официальном сайте вуза во вторник, 22 декабря.Алена Александровна – бывшая выпускница академии. В последнее время она работала в учебно-методическом отделе брянского филиала.«Алена была светлым, добрым, отзывчивым и обаятельным человеком. В наших сердцах она навсегда останется красивой, умной, готовой помочь всем, кому это необходимо», – говорится в опубликованном некрологе.При каких обстоятельствах погибла девушка – информации пока нет.