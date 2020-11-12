Коронавирус в Брянской области, последние новости на 12 ноября 2020 года

Школьники старшего и среднего звена до 22 ноября учатся дистанционно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Брянской области на час ночи 12 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 14595 человек. За сутки диагноз поставили 163 пациентам. Накануне еще пять человек скончались от опасной инфекции. Общее число умерших от коронавиурса составляет 85 брянцев.

На ИВЛ в начале недели находились 66 пациентов. Всего 114 человек лежали в реанимации. Госпитализированы с коронавирусом порядка полутора тысяч человек.

В Брянской областной больнице применяют новый метод для лечения коронавируса - плазмацитоферез. Правда, он подходит не всем пациентам.

В Брянске на больничном находятся 286 школьных учителей. Это 8% от общего числа. В детских садах на работу из-за различных болезней на работу не выходят 423 сотрудника. Это 9,5 процента.

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