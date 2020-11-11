В Брянской областной больнице применяют новый метод лечения коронавируса

В Брянской областной больнице успешно применяют новый метод лечения коронавирусной инфекции. Это процедура очистки крови — плазмацитоферез. Метод применяют у тяжелых пациентов, сообщают в оперативном штабе. Но не всем он подходит.

В коронавирусный госпиталь областной больницы везут самых тяжелых пациентов со всей области.

Плазмацитоферез используют для лечения коронавиурса за рубежом и в столичных клиниках. Брянские врачи тоже смогли оценить его эффективность. И надеются, что его смогут применять и на базе других госпиталей в регионе.

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