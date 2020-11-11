В Брянске на больничном находятся 286 школьных учителей

В городе продолжают работать 3 тысячи 311 педагогов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске на больничном находится 286 школьных учителей. Это восемь процентов от общего числа. Об этом "Комсомольской правде" в Брянске" рассказал заместитель начальника управления образования горадминистрации Альберт Малкин.

В школах Брянска продолжают работать 3 тысячи 311 педагогов. Учителя с 5-е по 11-е классы занимаются с детьми дистанционно.

- К дистанционке учителя относятся по-разному, - рассказала "КП-Брянск" учитель одной из брянских школ. - Кому-то нравится, кому-то нет. Дети не все усваивают сразу. В школе можно пояснить непонятное, не все ученики могут изучить что-то самостоятельно.

Из типичных проблем - "виснет" интернет, компьютеры школьников и учителей не приспособлены для дистанционного обучения, сидение у компьютеров - не лучший вариант для здоровья.

- В школе болеют и дети, и родители, и учителя, - рассказывает педагог. - Больные родители отправляют в школу детей. У нас в школе такое уже есть. Думаю, учителя заражаются больше от детей.

Дистанционное обучение пока продлится до 22 ноября. Очно учится сейчас начальная школа. В школу ходит 22 тысячи 673 ребенка. По различным заболеваниям, не только вирусным, отсутствуют 1 тысяча 376 детей. Это 6 процентов от общего числа.

В Брянске детские сады посещают 25 тысяч 169 детей. По болезни не ходят 1 тысяча 722 малыша. Это 6,8 процента. В дошкольных учреждениях работают 4 тысячи 476 сотрудников. На данный момент болеют 423 человека или 9,5 процента.

- Работаю поваром в детском саду, - рассказывает 63-летняя Ирина Анатольевна. - Заболела пневмонией, тест на ковид не делали. После выздоровления на работу не вернусь - слишком большой риск в моем возрасте.

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