Женщине под навесом из Карачевского района восстанавливают паспорт

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Бездомной Светлане из Красных Двориков Карачевского района восстанавливают паспорт. Об этом корреспонденту «КП-Брянск» рассказал участковый из Карачевского района Константин Артамонов.

- Я обратился в миграционный пункт по Дубровскому району, - рассказывает Константин Александрович. - Сведения о том, что Светлана Абраменкова в 1995 году получала там паспорт, подтвердили. Также предоставили копию формы-1. Подтверждение тому, что женщина является гражданкой России есть. Восстанавливать паспорт уже начали.

Кстати, Константин Артамонов участвует во всероссийском этапе конкурса "Народный участковый-2020". Второй год подряд он становится победителем регионального этапа. И, видимо, не случайно.

Сама Светлана находится в социальном центре для бездомных Володарского района. В учреждение ее доставили в четверг, 5 ноября. В центре она сможет пробыть всего лишь три месяца. За это время нужно успеть уладить все формальности.

Напомним, Светлана живет в Красных Двориках не первый год. С весны до осени она обитает под навесом. У женщины есть проблемы со здоровьем. Возможно, удастся установить ей инвалидность и наладить быт.

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