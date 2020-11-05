Женщину под навесом устроили в приют для бездомных в Брянске

Фото: кадр из видео.

Светлану из Красных Двориков Карачевского района в четверг, 5 ноября, доставили и оформили в социальный центр для бездомных Володарского района Брянска.

- Женщина прошла флюорографию, сдала все необходимые анализы, - рассказала корреспонденту «КП-Брянск» заведующая отделением центра Зоя Владимировна Кравцова. – Чувствует себя Света хорошо, настроение хорошее, она рада, что оказалась у нас.

Теперь у женщины под навесом есть крыша над головой, тепло и забота персонала центра. Однако, максимальный срок пребывания постояльцев здесь три месяца. А дальше куда? Снова на улицу, под навес?

Впереди - долгий процесс по восстановлению документов для того, чтобы пройти медицинское освидетельствование и установить ей недееспособность. А затем оформить ее в специальный интернат.

- Мне удалось выяснить, что 6 февраля 1992 года, когда в нашей стране приняли закон "О гражданстве", Светлана находилась в спецшколе в Дятьковском районе, - рассказывает Зоя Владимировна. - Я делала запрос в отдел образования Дятьковского района. Там мне ответили, что никаких документов с тех пор не сохранилось. А паспорт можно восстановить только с ними.

После Светлану перевезли в Пильшино в Выгоничский район, затем в Красный Рог. Нигде ее следов обнаружить не удалось. Женщина вспомнила, что получала паспорт в 16 лет в РОВД Дубровского района.

- Я занималась этими документами в начале этого года, когда Светлана поступила к нам первый раз, - говорит Зоя Кравцова. - И все время ходила как по замкнутому кругу. Мне кажется, если кто-то на бывших местах регистрации женщины ответственно выполнили свою работу, обратились бы в архив, поискали бы документы, Светлана была бы уже с паспортом.

А пока отсчет пошел. Три месяца, и женщина вновь может оказаться на улице. Как все последние годы. Вот так теряют человека, которого никто не ищет.

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